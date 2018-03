Coevorder politiek wil compacte en aantrekkelijke binnenstad met scholen en auto’s

COEVORDEN - De binnenstad in Coevorden moet worden aangepakt om het weer aantrekkelijker te maken. De gemeente krijgt hiervoor 4,5 miljoen euro van de provincie. Over de manier waarop dit moet gebeuren verschillen de politieke meningen, zo bleek vanmiddag tijdens het verkiezingsdebat in Drenthe Kiest.

De VVD wil graag de auto terug in het centrum. "Wij hebben gezegd dat de auto terug moet in de stad. Ik denk dat het heel belangrijk is met de centrumvisie van de stad Coevorden, waar we mee bezig zijn, dat we gaan kijken hoe we de bereikbaarheid van de stad het beste kunnen aanpakken. Mensen moeten in staat zijn om zo dicht mogelijk hun auto bij de winkels te kunnen parkeren", vindt VVD-lijsttrekker Margriet Fissering.BBC2014 wil ondernemers ‘verleiden’ om weer zo veel mogelijk winkels in de stad te krijgen. Jan Zwiers wil daar zelfs wel geld tegenoverstellen. Ook denkt hij verder vooruit: "Water terug in de stad is een optie. Wij vinden toerisme belangrijk, want dan maak je een koppeling met het buitengebied."D66 pleit er voor om de binnenstad levendiger te maken door scholen weer naar het centrum te halen, bijvoorbeeld de Nieuwe Veste . Lars Hoedemaker van die partij ziet dat wel zitten: "Onderwijs terughalen naar de binnenstad zou ook een mooie zijn. We zien dat er afgelopen dertig jaar al het onderwijs naar de buitenwijk is gegaan. Daarmee haal je ook levendigheid weg."Het CDA is het daar mee eens. Gertjan Zuur vindt het een perfect idee. "Dan breng je onderwijs en economie bij elkaar. En kun je leerlingen beter voorbereiden wat er in Coevorden kan op werkgebied." Ook de PvdA vindt dit een prima plan. "Nieuwe Veste in de binnenstad lijkt mij prima", geeft Slomp aan. Hij pleit er ook voor om Coevordens historie meer uit te buiten en te benadrukken. "De stad als museum. Wij vinden ook dat er stadswifi moet komen en een app waarmee je de stad kunt ontdekken."Ook wordt er gedacht aan een betere verbinding van het zogenoemde EDS-plein naar het centrum. Op dit plein, dat net buiten het centrum ligt, zijn nu drie grote supermarkten. Volgens de PvdA is het plein het enige plan in Coevorden dat wel is gelukt. Volgens hem trekt dit wel degelijk mensen naar het centrum.Irene Driehuis van PAC bestrijdt dit. Die partij is nooit voorstander geweest van winkels buiten het centrum. "Het heeft niet de trekkersfunctie naar de stad." Joop Slomp van de PvdA reageert daar fel op: "Ik ben het daar niet met u eens. Ik spreek veel mensen uit Nieuwlande, Nieuw-Balinge en Duitsland die daar naar toe komen om boodschappen te doen."Driehuis pareert de opmerking van de PvdA met de constatering dat het centrum uitgestorven is. "We moeten het centrum meer promoten, het compacter maken er voor zorgen dat de horeca er wat van maakt", aldus PAC.Gemeentebelangen wil Coevorden wat vrolijker maken door meer bloemen te plaatsen. "Maak van Coevorden de bloemenstad", zegt Henk Bouwers. De andere partijen zien dit niet als directe prioriteit. CDA'er Gertjan Zuur: "Eerst maar eens een centrumplan maken." De VVD sloot zich daar bij aan: "De stad moet compacter en gezelliger worden. Gebouwen moeten worden opgeknapt, laten we niet beginnen met de bloemen", aldus Fissering.Ook in de komende raadsperiode hoeven de inwoners van Coevorden niet bang te zijn dat de traditionele ganzenmarkt op de tweede maandag van november verdwijnt of zelfs maar verandert. Het idee dat die niet meer van deze tijd zou zijn, wordt door alle partijen verworpen. "Ik denk niet dat je het concept moet veranderen. Het is een stukje traditie, een stukje erfgoed", zegt Driehuis van PAC.Zwiers van ​BBC2014 wil niet dat er aan de ganzenmarkt gemorreld wordt. "Wat we wel kunnen doen is kijken of we het wel wat kunnen moderniseren, denk aan de aankleding van de stad of de activiteiten die er om heen zijn. Maar wij gaan daar niet over. Wij vinden dat vooral de initiatiefnemers en ondernemers samen er iets van moeten vinden."Dagelijks is er om 17.15 uur bij RTV Drenthe het programma Drenthe Kiest te zien met een lijsttrekkersdebat. Vandaag was Coevorden aan de beurt, morgen de lijsttrekkers uit Hoogeveen. Maandag volgt Assen en Emmen sluit Drenthe Kiest op dinsdag af.