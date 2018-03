Deel dit artikel:











Basisdebuut Stef Gronsveld bij FC Emmen: Loon naar werken Stef Gronsveld (midden) maakt tegen Helmond Sport zijn basisdebuut

VOETBAL - Twee maanden na zijn debuut in de hoofdmacht van FC Emmen als invaller maakt Stef Gronsveld morgenavond, in het thuisduel tegen Helmond Sport, zijn basisdebuut in de Jupiler League.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

"Dit is loon naar werken", aldus de vleugelverdediger die de plek inneemt van Gersom Klok aan de rechterkant. "Ik denk dat ik voetballend iets toe kan voegen. Bovendien ben ik een speler die kort en fel kan dekken en wendbaar is. Wat het grote verschil tussen mij en Gersom is? Dat vind ik lastig om aan te geven."



'De trainer vertelde al vaker dat ik op de deur klopte'

Het antwoord toont aan hoe Gronsveld is. Bescheiden en realistisch. "Natuurlijk vond ik dat ik al veel eerder had moeten spelen. Ik trainde goed en vond dat ik prima mee kon met de spelers die een basisplaats hadden. Als je dan steeds niet speelt is het wel eens moeilijk, maar de trainer gaf al vaker aan dat ik op de deur klopte en nu is dan eindelijk het moment daar."



Heupoperatie

Het pechverhaal van Gronsveld begint in de zomer van 2016, nadat hij in overleg met Feyenoord besloot om een club te zoeken waar hij veel aan spelen toe zou komen. Dat werd dus FC Emmen, maar al vroeg in de voorbereiding bleek Gronsveld verre van fit. Onderzoek blijkt uit dat hij een heupoperatie moet ondergaan, waardoor hij zo'n vier maanden uit de roulatie zal zijn. Die vier maanden werden er uiteindelijk 12. Gronsveld speelt geen enkel duel in de hoofdmacht van Emmen, vanwege kalkvorming in de heup. "Een zeer sporadisch iets. De arts vertelde me dat dit vrijwel nooit voorkomt", vertelde Gronsveld al eerder. Opereren was geen optie en dus begon het lange wachten. Tot twee maanden geleden, toen hij inviel in het uitduel tegen FC Eindhoven.



'Dit is een echte kans'

"Sinds dat moment ben ik klaar om te spelen. Af en toe kreeg ik ook wel minuten, maar dan meer als verdedigende middenvelder. Nu kan ik het laten zien op de plek waar ik me het prettigst voel, als rechtsback. Dit is een echte kans. Ik heb er heel veel zin in."