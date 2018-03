'Met nieuwe informatie houden we de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend'

ASSEN - Nog steeds komt met regelmaat nieuwe informatie naar boven over de Tweede Wereldoorlog. Operatie Amherst leidde de bevrijding van Drenthe in met de dropping van zo'n zevenhonderd Franse parachutisten. Maar daar zaten ook Nederlanders bij.

Joël Stoppels van Battlefield Tours verzamelt zoveel mogelijk informatie over de bevrijding van onder meer Drenthe. "Veel mensen kennen die operatie, waarbij Franse parachutisten werden gedropt in Drenthe. Maar er werden ook Nederlanders gedropt. Dat is een onbekende zaak aan die operatie. Men ging er vooralsnog vanuit dat er alleen Fransen werden gedropt, maar er is dus ook een aantal Nederlanders gedropt om contact te maken met het lokale verzet."De Nederlanders die werden gedropt tijdens operatie Amherst waren volgens Stoppels vaak Engelandvaarders. "De vliegtuigen zijn opgestegen vanuit Engeland, met dezelfde vliegtuigen waarmee de Fransen ook werden vervoerd. Tijdens de oorlog zijn de Engelandvaarders gevlucht naar Engeland en kregen daar een specialistische commandotraining voor de SAS (Special Air Service, red.), om zo samen met commandotroepen ingezet te worden om het lokale verzet te organiseren."Stoppels kreeg meer inzicht in de operatie door een uitgegeven boek door het Nederlands Militair Instituut. "Dat boek gaat over zogeheten Jedburghteams. Dat waren samengestelde teams waarbij een Nederlander, een Amerikaan en een Engelsman over speciale radio's beschikten. Die waren er alleen maar op gericht om zo snel mogelijk contact te maken met het verzet: om te organiseren en te zorgen dat het verzet ging ondersteunen bij operatie Amherst in dit geval."Door het slechte weer kwamen de Fransen en Nederlanders verspreid terecht. "Er is getracht om tijdens de operatie verzet te organiseren. Het slechte weer heeft er voor gezorgd dat sommigen hun doel, waar ze gedropt moesten worden, gemist hebben en dus het verzet lastig konden organiseren", zegt Stoppels.De oorloghistoricus stuit nog altijd op nieuwe informatie uit de Tweede Wereldoorlog. "Dat heeft er mede mee te maken dat er steeds meer archiefstukken worden geopenbaard en beschikbaar worden gesteld, ook vanuit Canada en Engeland. Dat bevat vaak weer nieuwe informatie, waardoor je weer op een heel andere manier kijkt naar zo'n operatie of gevechten die zijn geleverd.""Wij slaan die nieuwe informatie op en daar maken wij voor onszelf een soort boekwerk van. Die gebruiken wij tijdens het organiseren van de zogeheten Battlefieldtours. Dat zijn excursies waarbij we in de voetsporen treden van de Franse en Nederlandse parachutisten die gedropt zijn. Die nieuwe informatie vertellen we ook weer tijdens onze tour en zo houden we de herinnering aan de oorlog levend."Stoppels merkt nog altijd dat mensen geïnteresseerd blijven in de Tweede Wereldoorlog. "Ik vermoed dat dat ook te maken heeft dat de mensen die het bewust hebben meegemaakt inmiddels zijn overleden. Mensen verlangen toch wel naar het verhaal: wat heeft er zich precies afgespeeld? En de kroonjaren komen er aan: 2019/2020, waarbij we 75 jaar bevrijding vieren. De belangstelling krijgt dan weer een enorme piek", voorspelt Stoppels.Meer informatie over operatie Amherst en de Tweede Wereldoorlog in Drenthe is te vinden op de website van Drenthe in de oorlog