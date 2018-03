Deel dit artikel:











Steeds meer plannen voor zonneparken in gemeente Hoogeveen Er worden steeds meer plannen belegd voor zonneparken in gemeente Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer) Projectleider Jeffrey Janssen was verrast dat er in Echten ook een bijeenkomst was georganiseerd voor een zonnepark (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

FLUITENBERG - Welwillende reacties vanavond op een inloopbijeenkomst voor twee zonneparken. Eén in Fluitenberg en één in Pesse. Woensdagavond was er ook al een 'inloop evenement' in Echten. En twee weken geleden nog een 'openbare consultatie' in Fluitenberg.

Geschreven door Hielke Meijer

Al die zonneparken liggen in de gemeente Hoogeveen. Ze zijn 20 tot 30 hectare groot. Het gaat om verschillende initiatiefnemers en verschillende project-ontwikkelaars. Maar allemaal moeten ze volgens de regels van de gemeente Hoogeveen tot overeenstemming komen met de bewoners.



Discussie met bewoners

Powerfield uit Dokkum ging daarom de discussie aan met de bewoners van Fluitenberg en Pesse. Het bedrijf kan 2 keer 25 hectare landbouwgrond kopen. Aan de Gijsselterweg bij Fluitenberg en aan het Zwarte Water langs de spoorlijn bij Pesse.



De zonneparkontwikkelaar wil weten hoe de inwoners denken over de landschappelijke inpassing. Ook biedt het verschillende participatiemogelijkheden aan. Projectleider Jeffrey Janssen is tevreden over de reacties: "Volgens mij hebben we positieve reacties ook van mensen er om heen."



Verrast door concurrent

Janssen was wel verrast dat er meer initiatieven in de omgeving zijn: "Ik ging dit zaaltje reserveren en toen hoorde ik dat er een dag daarvoor een andere partij was die ook een zonnepark in Fluitenberg wil ontwikkelen. Maar ik denk dat in de komende maanden of jaren in de gemeente en heel Nederland heel veel initiatieven ontstaan."



Afstemming tussen de ontwikkelaars van zonneparken is er niet. Janssen: "Wij zijn toch marktpartijen, dus nee. Ik denk niet dat we elkaar in de weg gaan zitten. Uiteindelijk is het aan de gemeente om aan de rem te trekken als het er teveel zouden worden."



Fluitenberg vindt het prima

Herman Schipper is aspirant-bestuurslid van Dorpsbelangen Fluitenberg. Hij vindt de plannen voor zonneparken prima. Ook in de locaties kan hij zich vinden. Eén komt langs de snelweg ter hoogte van het crematorium. Die is op eigen grond van een landbouwer in samenwerking met Kronos Solar. En de ander van Powerfield is aan de Gijsselterweg richting het bos.



Dorpsbelangen Fluitenberg past ervoor om een standpunt in te nemen over de plannen. Het laat aan Powerfield over om instemming te vinden voor het plan. Toch zit dorpsbelangen niet stil. Scheper: "We hebben binnenkort een ledenvergadering en dan zullen we het aankaarten."



Scheper denkt niet dat Fluitenberg verdeeld is over de zonneparkplannen. Scheper: "Alleen aanwonenden hebben er moeite mee en daar kan ik inkomen. Hoe we dat moeten oplossen, dat ligt aan Powerfield."



Pesse op zich voor

Leo Kramer, voorzitter van dorpsbelangen De Pionier in Pesse vindt de locatie die Powerfield daar goed: "Als het bij het Zwarte Water komt en de omwonenden worden goed meegenomen en de zichtlijnen blijven goed, dan zijn we er op zich voor. Maar het Zwarte Water moet wel open toegankelijk blijven."



Kramer wil wel dat plaatselijke ondernemers van het zonnepark kunnen profiteren en er opdrachten door kunnen krijgen. Kramer wil ook dat Powerfield er voor zorgt dat het breed gedragen wordt in Pesse. Hij wil dat Powerfield daarom ook in Pesse nog een informatieavond organiseert en uitleg geeft in de dorpskrant.



Echten weet van niets

De informatieavond die woensdagavond bij Gasterij De Molenhoeve in Echten werd gehouden zou geen enkele bezoeker hebben getrokken. Dorpsbelangen Echten zegt van niets te hebben geweten. In de advertentie staat dat de advertentie in de Hoogeveensche Courant het dorp niet was opgevallen.