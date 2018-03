Misser Dost vanaf elf meter niet fataal: Sporting naar kwartfinale Europa League

VOETBAL - Het was met de hakken over de sloot, maar Bas Dost heeft met Sporting Portugal de laatste acht bereikt van de Europa League. Na verlenging verloor de Portugese club weliswaar met 2-1 bij het Tsjechische Viktoria Plzen, maar doordat het thuisduel met 2-0 werd gewonnen is Sporting verder.

Het leek na de wedstrijd van vorige week in Lissabon een formaliteit. Sporting won met 2-0 en had geen kind aan de Tsjechen. Maar dat bleek vanavond in de return wel anders. De club, die in de poulefase op eigen veld ook al AS Roma op 1-1 hield, kwam met 2-0 voor en kreeg kansen op een derde treffer.Sporting overleefde en kreeg in blessuretijd een uitgelezen mogelijkheid om de 2-1 te maken en het duel, tegen de verhoudingen in, te beslissen. Alleen de strafschop werd jammerlijk gemist door Dost.Een half uur verlenging moest dus de beslissing brengen en die kwam al vroeg. Rodrigo Andres Battaglia kopte in de eerste helft van de extra tijd binnen uit een hoekschop. In de 120e minuut kreeg Dost nog geel voor een fikse overtreding op Tomas Horava.Atletico Madrid, Olympique Marseille, RasenBallsport Leipzig en Lazio Roma hebben zich inmiddels ook al geplaatst voor de kwartfinale van de Europa League. Later vanavond komen daar nog drie clubs bij.Morgen is de loting voor de kwartfinaleduels.