Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het is weer weekend en dus zetten we een aantal leuke uitstapjes en activiteiten voor je op een rijtje.

Qua weer is het verstandig om onze weerberichten even in de gaten te houden, want of het droog blijft? Het wordt vooral koud.Houd je ervan om lekker te dansen? En ben je helemaal gek op salsa? Dan moet je vrijdagavond in hotel eetcafé De Stee in Odoorn zijn. Om 19.00 uur begint de workshop en het duurt tot ongeveer 22.00 uur. Er zullen diverse tapaskraampjes en heerlijke drankjes zijn.De salsa-workshop wordt verzorgd door Marloes van der Ark en de livemuziek is van de Caribische salsaband Bailamor. Meer informatie via de website van De Stee In De Nieuwe Kolk (DNK) is er vanavond een tribute voor de in 2016 overleden artiest Prince. Toen onlangs een aantal Nederlandse topmuzikanten optrad tijdens een herdenkingsconcert, bleek de muzikale klik op het podium enorm. Het idee voor een tributeband was geboren. Deze artiesten weten dus hoe je een stomend en funky concert à la Prince neer moet zetten. Van ‘Kiss’ tot ‘Controversy’ en van ‘1999’ tot ‘Cream’, ze komen allemaal voorbij. Aanvang 20.30 uur in DNK in Assen.Wie wil lachen, moet vanavond in Hoogeveen zijn. Daar treedt namelijk Jandino Asporaat op. Hij treedt in theater de Tamboer op met een nieuwe show. Jandino doet niet aan concessies als het om zijn carrière gaat. Bij hem is het simpel: je komt en je gaat. Daartussen moet je lachen, het liefst keihard! Aanvang: 20.15 uur. De kassa is vanaf anderhalf uur voor aanvang van de voorstelling geopend.Lekker creatief bezig zijn op de zaterdag? Dan is bezoek aan Galerie Winkel Femke Anne in Ruinen de juiste keuze. Je krijgt de mogelijkheid om er kinderfeestjes te doen. Zo kun je zaterdag een steen kiezen die je aanspreekt en dan kun je er iets heel moois van maken door hem bijvoorbeeld te schilderen. Je kunt meerdere stenen maken. Femke Anne doet deze activiteit ook vaak op scholen. Kijk voor mee informatie vooral even op de website van de galerie Zin in clowns, acrobaten en wilde dieren? In Emmen heeft Circus Bossle zijn tent opgezet. De voorstellingen vinden plaats op het stadionplein van FC Emmen. Het circus is er tot en met zondag 18 maart. Kijk voor de actuele tijden op de website Op zondag is het tijd voor muziek. The New Conrad Miller Trio treedt dan op in café Rue de la Gare in Emmen. The New Conrad Miller Trio is een uniek trio van door de wol geverfde musici met Coen Molenaar aan de piano, David de Marez Oyens op bas en Enrique Firpe speelt de drums. Het trio maakt gebruik van Zuid-Amerikaanse ritmes en harmonieën, gecombineerd met zowel traditionele Jazz als Blues & Soul resulteert in lyrische, impressionistische composities. Aanvang 16.00 uur en de toegang is gratis.Zondag 18 maart wordt de eerste lammetjesdag in de nieuwe schaapskooi in het Bargerveen gehouden. Tussen 13.00 en 16.00 uur kun je een bezoekje brengen aan de jonge lammetjes in de schaapskooi aan de Ambachtsweg.