Stadspartij PLOP: Zet maar een streep door de provincie! Stadspartij PLOP voelt zich verraden door de provincie na het afblazen van het FOC (foto: FOC Assen BV)

ASSEN - "We zijn verbijsterd, verontwaardigd en we vinden dat de gemeente Assen door de provincie is verraden." Stadspartij PLOP is woedend over het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om een streep te zetten door de komst van een Factory Outlet Center (FOC) in Assen.

Fractievoorzitter Janna Booij is furieus over het schrappen van het FOC. Ze vindt het besluit van GS ondemocratisch. "Provincie zet streep door OutleTT op TT-terrein. Grote koppen in de media. Wat Stadspartij PLOP betreft, wordt het tijd een streep door de provincie te zetten! Hele volksstammen worden hierdoor buitenspel gezet." PLOP wil graag dat het aangepaste plan door Provinciale Staten behandeld wordt.



"Provinciale Staten die, zoals GS schijnen te vergeten, toch daadwerkelijk het hoofd van de provincie zijn en hét orgaan dat dergelijke beslissingen zou moeten nemen. Als je tenminste uitgaat van een democratisch systeem. Hopelijk herinneren Provinciale Staten zich dit wel", schrijft Booij.



'Schreeuwers winnen hier'

Volgens Booij staat de gemeenteraad buitenspel. "Evenals de inwoners van Assen en vele ondernemers in de Asser binnenstad, die de komst van de OutleTT wél zagen zitten. Mensen die alleen niet worden gehoord, omdat ze de mond niet zo groot hebben als de kleine groep (vastgoed)ondernemers die zich vanaf het begin fel tegen de komst van een OutleTT heeft verzet. Opnieuw lijken de schreeuwers (en het grote geld?) hier te winnen. En wat er daadwerkelijk aan de binnenstad zal worden bijgedragen door deze kleine groep, is nog maar de vraag."



'Assen verraden door provincie'

Booij vindt dat de gemeente Assen opnieuw door de provincie is verraden. Ze doelt hiermee op de kunstijsbaan die naar Hoogeveen gaat. Ook is de bouw van een Ice World geen zekerheid na het schrappen van het FOC. "Mogelijk staan ook ontwikkelingen in de Toeristisch Recreatieve Zone buitenspel. Terwijl hier wél handtekeningen zijn gezet om te komen tot de ontwikkeling van de zone, gekoppeld aan investeringen van vele tientallen miljoenen en de creatie van honderden banen."



'Verkiezingen onrechtmatig beïnvloed'

De fractievoorzitter van PLOP is tot slot verontwaardigd over het tijdstip waarop het besluit van GS naar voren is gebracht. "Er is ook nog eens sprake is van onrechtmatige beïnvloeding van de gemeenteraadsverkiezingen, die volgende week worden gehouden. De timing is iets te toevallig. Of je zou kunnen stellen dat de provincie wel heel ver wil gaan om Assen een ijsbaan te onthouden."