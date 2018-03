Deel dit artikel:











'Zulke heftige reacties heb ik tijdens campagnes nog nooit meegemaakt' D66-fractievoorzitter Carmen Hoogeveen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Het afschaffen van het raadgevend referendum komt voor de lokale afdelingen van D66 misschien niet op een goed moment in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar meer zorgen zijn er in Emmen over de reacties op social media.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Het gaat over lokale politiek. En natuurlijk heb je, net als lokale afdelingen van andere landelijke partijen, wel eens gemak van Den Haag, maar ook wel eens last", zegt fractievoorzitter Carmen Hoogeveen.



'Daar schrik ik van'

"Ik maak me meer zorgen over de verruwing. Tijdens al die jaren dat ik mee mag op campagne, heb ik het nog nooit zo hevig meegemaakt op bijvoorbeeld Facebook", vertelt Hoogeveen. "Ook niet tijdens de landelijke verkiezingen vorig jaar of vier jaar geleden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen."



"Je kan het ergens mee eens of oneens zijn, maar dat dat met name online dan zo grof gaat. Daar schrik ik van", zegt ze.



'Pijnlijk'

Onder fractievoorzitters onderling wordt er vooral gesproken over hoe met de reacties op social om te gaan.



"Dan gaat het er meer om: Wat doe je ermee? Moet je in discussie gaan of niet? Soms bereiken we er wat mee. Maar er zijn ook mensen die alleen willen roepen. En waar plat gezegd geen land mee te bezeilen is."



"Het is toch pijnlijk. Ik hoop dat dit het toppunt is en dat we daarna wat fatsoenlijker met elkaar om kunnen gaan", besluit Hoogeveen.