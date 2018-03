Burgemeester Emmen maakt zich wél zorgen om gevaarlijke honden

EMMEN - Het was een tikfoutje van de gemeente Emmen, in een verordening stond dat honden verboden zijn in de bebouwde kom in plaats van loslopende honden. Maar volgens burgemeester Eric van Oosterhout gaat het om een serieus probleem.

"Ik ben natuurlijk niet voor een hondenverbod ", benadrukt Van Oosterhout. "In de toelichting stond het goed, maar in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) was het woord 'loslopende' weggevallen, vandaar. Maar", voegt hij eraan toe, "het is echt van belang dat mensen hun hond aan de lijn hebben."Volgens de burgemeester gaat de politie niet elke hond controleren, maar de verordening is volgens hem een handige stok achter de deur. "Als een hond vervelend is, en er zijn flink wat bijtincidenten, dan kunnen we in ieder geval zeggen 'meneer, wilt u uw hond even aan de lijn doen?'"Van Oosterhout maakt zich zorgen over het gevaar dat sommige honden met zich meebrengen. "Ik ga wel eens hardlopen door het park en kom dan honden tegen waarvan ik denk dat het toch echt beter is om die aan te lijnen. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor andere dieren", vindt hij."Ik verbaas me erover hoe lang we door blijven gaan met het fokken van bepaalde rassen en ook nog eens heel makkelijk zijn als zo'n hond los over de stoep kan lopen."