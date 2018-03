Fans ontvangen contractverlenging Rossi met gejuich

MOTORSPORT - Fans van motorcoureur Valentino Rossi hebben zijn besluit om nog langer door te gaan met gejuich ontvangen.

Gisteren werd bekend dat de 39-jarige coureur zijn contract bij het Yamaha Factory Racing Team met twee jaar heeft verlengd.Marijn Wever is één van de organisatoren van de speciale Rossi-tribune, waar tijdens de TT 1200 Rossi-fans bij elkaar zitten. "We maakten ons wel wat zorgen of hij zou stoppen, want je hebt het niet in de hand. Rossi beslist zelf of hij doorgaat of niet. Als hij zegt: 'jongens ik stop ermee', wat natuurlijk niet vreemd zou zijn gezien zijn leeftijd, dan moet je je daarbij neerleggen.""De laatste tijd kwam via social media al naar voren dat Rossi wilde verlengen. De vraag was nog voor hoe lang. Het is twee jaar geworden en daar zijn we blij mee", vertelt Wever."De Rossi-tribune is een plek waar je bij elkaar kunt zitten als Rossi-fans. Geel is de kleur van Rossi en we creëren een plek waar je als fan met z'n allen als één grote gele vlek naar de race kunt kijken. Voor dit seizoen zijn we alweer zo goed als uitverkocht", aldus Wever.