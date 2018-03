Deel dit artikel:











No Surrender-leider Henk Kuipers blijft vastzitten Henk Kuipers, captain van motorclub No surrender (foto: ANP / Vincent Jannink)

EMMEN - Henk Kuipers komt niet op vrije voeten. De leider van motorclub No Surrender heeft dat vanmorgen te horen gekregen in de rechtbank in Groningen.





Een tweede verdachte, een 59-jarige man uit Sneek, blijft ook in de cel. De man wordt verdacht van afpersing. Volgens de rechtbank is het gegrond Kuipers niet vrij te laten. Zo wordt hij verdacht van ernstige feiten waarop een straf van minimaal twaalf jaar staat. Daarnaast acht de rechtbank de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat.De Emmenaar (53) zit sinds 12 december vast. Hij wordt onder meer verdacht van leiding geven aan een criminele organisatie en afpersing.De advocaat van Kuipers diende gisteren een verzoek in bij de rechtbank. Hij wilde dat de motorclubleider zijn proces in vrijheid kon afwachten. De eerste regiezitting van de zaak staat gepland in juni. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt eind dit jaar verwacht.Een tweede verdachte, een 59-jarige man uit Sneek, blijft ook in de cel. De man wordt verdacht van afpersing.