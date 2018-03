Stelling: Ik slaap te weinig

ASSEN - Het blijkt een breedgedragen probleem te zijn in ons land: slaaptekort. Een op de vijf Nederlanders heeft hier last van. Bij bijna de helft van deze groep heeft dit een negatieve weerslag op het dagelijks leven, bijvoorbeeld op de werkvloer.

Dit blijkt uit een Gezondheidsenquête van het CBS. Voor het onderzoek werden Nederlanders van twaalf jaar en ouder ondervraagd. Gevolgen van het slaaptekort zijn onder andere minder concentratievermogen, vergeetachtigheid en een slechter humeur.Verder wordt duidelijk dat leeftijd en geslacht een rol spelen bij slaapproblemen. Vrouwen hebben er meer last van dan mannen en de moeilijkheden groeien mee met het ouder worden. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar zegt 8 procent moeite te hebben met slapen. Bij de 75-plussers ligt dit percentage op 28 procent.