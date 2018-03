FC Emmen-trainer Lukkien verhardt wisselbeleid: Past bij de ontwikkeling

VOETBAL - Ondanks 20 punten uit de laatste negen wedstrijden en de zege van afgelopen maandag bij FC Oss wijzigt FC Emmen-trainer Dick Lukkien zijn elftal vanavond op twee posities. Gersom Klok en Nick Bakker worden vervangen door Stef Gronsveld en Tim Siekman.

Basisdebuut Stef Gronsveld: Loon naar werken

Volgens de oefenmeester worden de twee niet geslachtofferd voor de matige eerste helft die Emmen in Brabant speelde, maar heeft het te maken met het feit dat de twee verdedigers op het randje van belastbaarheid zitten."De medische staf heeft aangegeven dat Nick vermoeid is en dat geeft hij zelf ook aan. Dat doet Gersom minder, maar bij hem denk ik het zelf wel te zien. Daarnaast pochen we altijd over de breedte van onze selectie en dat spelers heel goed bezig zijn en op de deur kloppen, dan moet je ook niet schromen om ze in te zetten. In dit geval zijn dat Stef en Tim, maar er zijn meer spelers voor wie dat geldt."Middenvelder Hilal Ben Moussa die afgelopen maandag al na een half uur werd gewisseld krijgt vanavond tegen Helmond Sport gewoon weer een basisplaats. "Ja, heel simpel. Afgelopen maandag waren we niet tevreden over hem en heb ik hem er vanaf gehaald. Daar baalde hij hevig van. Maar in de voorgaande wedstrijden was hij van grote waarde voor het elftal, daarom krijgt hij vanavond gewoon z'n plek in de basis weer terug."Het wisselbeleid, zoals Lukkien het nu toepast bij FC Emmen, is nieuw. Het is rigoureuzer, harder ook. Het lijkt erop dat Lukkien heeft geleerd van de derde periode, waarin zijn ploeg de titel voor het grijpen had maar toch misliep. "Het is inderdaad anders nu. Het gaat nu echt om de prijzen en als het niet loopt in een wedstrijd vind ik dat we moeten ingrijpen om zo te laten zien waarvoor we spelen. Misschien is dat wel een hardere aanpak, maar dat loopt dan paralel aan de ontwikkeling die we doormaken als club, als staf en als selectie."De opponent van FC Emmen vanavond, Helmond Sport, is de laatste weken goed bezig. De formatie van trainer Roy Hendriksen won de laatste drie wedstrijden (Jong AZ 3-0, Telstar 2-3 en FC Den Bosch 3-1). Grote man in die wedstrijden was Jordy Thomassen, die in die drie duels 5 keer scoorde. Eerder dit seizoen verloor Emmen in Helmond met 3-1. "Daar speelden we in de eerste plaats zelf niet goed, maar daarmee doe ik Helmond Sport tekort. Die ploeg speelde prima in dat duel", aldus Lukkien.Vanavond start in de Jupiler League de strijd om de vierde en laatste periodetitel. Voor Emmen een leuk prijsje, maar niet het hoofddoel aangezien de Drentse club zich veel meer focust op een plek bij de beste vijf ploegen in de Jupiler League om zo de eerste play-off ronde vrij te zijn. Voor Helmond Sport ligt dat compleet anders. De Brabanders zullen de komende negen duels aangrijpen om nog iets van het seizoen te maken, aangezien de play-offs op basis van de eindstand nagenoeg onhaalbaar is.FC Emmen - Helmond Sport begint om 20.00 uur. Radio Drenthe Sport doet zoals altijd LIVE verslag.