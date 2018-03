Deel dit artikel:











Milieuvriendelijke wasplaats voor landbouwwerktuigen in Wapse De milieuvriendelijke wasplaats in Wapse (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

WAPSE - In Wapse is een wasplaats in gebruik genomen voor landbouwvoertuigen en landbouwspuitmachines waar nog resten gewasbeschermingsmiddelen op zitten.

De wasplaats is een initiatief van landbouwwerktuigenvereniging De Noeste Vlijt uit Wapse.



Bacteriën

"We zijn er zeer content mee", zegt Freddy Oostra van De Noeste Vlijt. "Het vervuilde afvalwater wat van de machines af komt, vangen we op in een speciale bak met bacteriën. Die breken de vervuiling biologisch af. In een gewone wasstraat zouden de gewasbeschermingsmiddelen in het riool terechtkomen en dat willen we niet."



"De spuitmachines waar je de gewasbeschermingsmiddelen mee verspreidt mogen een keer per jaar op het eigen erf schoongemaakt worden. Maar als je dat doet loos je de vervuiling in de grond. En nu vangen we 100 procent op", aldus Oostra.



Zuivering

"Het is de eerste wasplaats in ons beheersgebied die zo werkt", zegt Berry Bergman van waterschap Overijsselse Delta. "Onze zuiveringsinstallaties halen gewasbeschermingsmiddelen niet uit het water en die middelen zouden dan in het oppervlaktewater terecht komen. Het is de eerste wasstraat in ons beheersgebied waar agrariërs hun landbouwspuitmachines op een verantwoorde manier kunnen schoonmaken. En dat is wel uniek."