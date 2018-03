Nu ook een plaatsnaambord in dialect in Drenthe

NEI-ROON - Waar andere dorpen actiecomités nodig hebben om een plaatsnaambord tijdelijk in dialect om te toveren, lukt het Nieuw-Roden officieel. Het dorp heeft als eerste in Drenthe een plaatsnaambord met Drents onderschrift.

Het initiatief komt van de dorpsbelangenvereniging van Nieuw-Roden. Doordat het dorp wordt uitgebreid met een nieuwe straat (de Turksemalaan), moesten de borden sowieso worden verplaatst. Een mooie aanleiding om de borden gelijk te vernieuwen, dacht de vereniging. Daar was de gemeente het mee eens. Eerder deze week werden de plaatsnaambordjes in Westdorp, Wezup en Hijken heimelijk veranderd in Wespert, Wisp en Hieken. Leden van het actiecomité Drents op Stee doen dit jaarlijks sinds 2014. De club is een groot voorstander van het gebruik van het Drentse dialect, en dat moet wat het actiecomité betreft meer terug zijn te zien in de openbare ruimte. Naar voorbeeld van Friesland en Zuid-Limburg. In Nei-Roon is dit nu gelukt.Deze maand is 'meertmaond streektaolmaond'.