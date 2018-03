Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 16 maart In de nieuwsminuut onder meer Valentino Rossi die zijn carrière verlengd is (foto: EPA / Kai Foersterling)

De fans van motorcoureur Valentino Rossi hebben zijn besluit om nog langer door te gaan met gejuich ontvangen. Verder in het nieuws in een minuut: een nieuwe wasplaats in Wapse voor landbouwvoertuigen en Henk Kuipers nog niet vrij.