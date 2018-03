Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 18 maart 2018

Ze komt uit Tiel en heet eigenlijk Demi de Ridder. Maar onder haar artiestennaam Demi Knight brengt ze nu haar eerste album uit. Drie jaar gelden haalde ze de halve finale van de beste Sinter Songwriter Contest. De nummers voor haar debuutalbum schreef ze in Budapest en dat dat werd ook de titel van het album. Het is duidelijk dat ze beïnvloed is door Amerikaanse countrymensen als Loretta Lynn en Dolly Parton. Haar begeleidingsband, bestaande uit Bram Schrijver (bas), Martijn Soeterbroek (drums), Sam van Ommen (gitaar) en Jasper Schalks (piano), levert een uitstekende begeleiding en is dienend aanwezig. Al met al een verrassend en on-Nederlands debuut.