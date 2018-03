Deel dit artikel:











Vier maanden cel voor hennepteler uit Emmen Cel voor hennepteelt (foto: Pixabay.com)

Emmen/Hoogeveen – Een 48-jarige man uit Emmen kreeg vandaag van de rechtbank in Assen vier maanden cel opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk. De man runde tussen mei en oktober vorig jaar een hennepkwekerij in een woning aan de Vlaskamp in Hoogeveen.

De zaak kwam aan het rollen na een tip van een buurman. De politie deed een inval en trof de man aan in de woning, samen met 362 hennepplanten en 275 gram hennep.



De man beweerde tijdens de zitting de rol van katvanger op zich te hebben genomen. Hij kampte met een gokverslaving en was diep in de schulden geraakt. Maar de rechter geloofde hem niet.



Volgens de rechtbank had er minimaal een oogst plaatsgevonden. De man moet de opbrengst daarvan -42.000 euro- inleveren.