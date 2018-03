Deel dit artikel:











Bas Dost in definitieve selectie voor oefeninterlands Nederlands elftal

VOETBAL - Bondscoach Ronald Koeman heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Een van geselecteerde spelers is oud-FC Emmen-speler Bas Dost.

Naast de spits van Sporting Portugal zijn er ook vijf debutanten opgenomen. Daaronder zijn drie spelers van AZ: spits Wout Weghorst, middenvelder Guus Til en doelman Marco Bizot. Verder zijn ook Justin Kluivert (Ajax) en voormalig FC Groningen-speler Hans Hateboer (Atalanta) nieuw in de groep.



Engeland en Portugal

Voor zijn eerste wedstrijd als coach van Oranje heeft Koeman 25 spelers opgeroepen. Op vrijdag 23 maart speelt Nederland in Amsterdam tegen Engeland en drie dagen later in Genève tegen Portugal.



In de voorlopige selectie zaten ook nog Ruud Vormer (Club Brugge) en Steven Bergwijn (PSV) als nieuwe gezichten. Zij zijn afgevallen. Doelman Jeroen Zoet is de enige PSV'er in de groep. Middenvelder Marco van Ginkel viel eerder af omdat hij al enige tijd met blessures kampt. Ook Daley Blind (Manchester United) is niet fit.



Eerder al werd bekend dat Wesley Sneijder niet meer in aanmerking komt voor het Nederlands elftal. Arjen Robben nam in een eerder stadium al afscheid.