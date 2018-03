Advocaat Kuipers wil voorlopige hechtenis alsnog schorsen

EMMEN - De advocaat van Henk Kuipers dient opnieuw een verzoek in om de voorlopige hechtenis van Kuipers te schorsen. Vanochtend bepaalde de rechtbank dat Kuipers langer blijft vastzitten.

"De rechtbank in Groningen zegt dat er sprake is van meer dan een vage verdenking en van een geschokte rechtsorde", zegt advocaat Roy van der Wal. "De maatschappij is met name geschokt door de berichten die het Openbaar Ministerie de wereld in slingert. Niet door Henk of No Surrender."Van recidivegevaar, ofwel een kans op herhaling, is volgens Van der Wal geen sprake: "Kuipers heeft een vrijwel blanco strafblad."Wel heeft de voorman nog een celstraf van zes weken boven het hoofd hangen, omdat hij reed zonder geldig rijbewijs. "Henk wil die weken zo snel mogelijk uitzitten. Daarna wil hij het lopend onderzoek, op basis van voorwaarden of een enkelband, buiten de gevangenismuren afwachten. Hij belooft dan mee te werken aan de verhoren."