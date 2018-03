Emmen blij met bouw nieuw zwembad op de Meerdijk

EMMEN - De aanloop duurde jaren, de starthandeling was zo gepiept. Wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen zette vandaag de bouw van het nieuwe zwembad in gang. Deze komt op de Meerdijk bij het stadion en kost 18 miljoen euro.

Arends klom in een graafmachine en hapte de eerste bak zand uit de bodem. Even daarvoor zei de PvdA-wethouder dat hij hoopt volgend jaar als eerste van de glijbaan te mogen. “Dit plan lag al op tafel toen ik acht jaar geleden begon als wethouder. Het heeft lang geduurd, maar over het resultaat kunnen we alleen maar tevreden zijn.”Dat het zo lang duurde kwam door de wensen van de verschillende gebruikers en het beschikbare budget. Maar uiteindelijk kwam er toch een plan dat breed gedragen wordt. “Er is erg goed naar ons geluisterd, wij zijn blij”, zegt Gijsjan Hooijer van GHC, waar onder andere gehandicapte zwemmers bij zijn aangesloten.Het nieuwe bad krijgt een doelgroepenbad, met een beweegbare bodem. Maar ook wedstrijdzwemmers kunnen er prima terecht. Bovendien wordt het complex zo duurzaam mogelijk gebouwd en geëxploiteerd.Volgend jaar september kan wethouder Arends als het goed is dan eindelijk van de glijbaan. En dan is het ook over en uit voor het huidige zwembad Aquarena aan de Angelsloërdijk, een bad dat energie slurpt en aan het eind van de levenscyclus is. “Een beetje dubbel gevoel geeft het wel”, zegt Erna Doornbos, die al 39 jaar in het zwembad werkt. “Maar ik heb toch ook wel heel veel zin in het nieuwe zwembad.”Wethouder Arends maakte ook bekend dat er bij de scholen aan de Meerdijk plannen zijn om een topsporthal te bouwen. Een ontwikkeling die hij van harte toejuicht. “Stapje voor stapje wordt dit het sportterrein van Emmen en misschien wel van Drenthe."