Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter ons liggen, kunnen we ons gelukkig weer richten op ontspannender dingen in het leven. Er lekker op uit, dus! We zetten een paar agendatips voor je op een rijtje.

Qua weer lijken we geluk te hebben, want we tikken de dubbele cijfers aan qua temperatuur.We beginnen gelijk met iets luchtigs, want op vrijdag 23 maart en zaterdag 24 maart voert Rederijkerskamer De Bloem in de Wijk het stuk 'Wie speelt met wie' op. Een blijspel waarbij alles draait om intriges rondom een bemoeizuchtige buurvrouw, waarbij niemand meer weet wie nou wie voor de gek houdt of “Wie met wie speelt”.De voorstelling vindt plaats aan de Dorpsstraat 78 in De Wijk en begint om 19.30 uur.Landgoed Welgelegen in Koekange organiseert vier avonden 'Verhalen rond de Kachel'. Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met Ria Westerhuis, dichteres uit De Wijk. De gezellige avonden bestaan uit een avondvullend programma met verhalen, gedichten en muziek, verzorgd door regionale dichters, verhalenvertellers en sing and song writers. Vanavond is de eerstvolgende 'Verhalen rond de kachel' gepland en begint om 20.00 uur.Tweemaal per jaar organiseert de kraamafdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) een groots opgezette kraammarkt, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Op zaterdag 24 maart is de voorjaarseditie van deze grootste kraammarkt van het Noorden. Een gezellig en informatief evenement voor alle jonge ouders en bijna-ouders, maar natuurlijk ook voor alle oma’s, opa’s, tantes, vriendinnen en anderen! De kraammarkt begint om 10.30 uur en duurt tot 15.30 uur in het WZA aan de Europaweg-Zuid 1.In Eext is zaterdag een kleine en knusse bloemenmarkt. Naast bloemen en tuinplanten zijn er kraampjes met verschillende accessoires. Je kunt heel veel verschillende bloemen en planten aantreffen. Het kleurrijke bloemenfeest begint om 10.00 uur.Zaterdagavond kun je swingen op de heerlijke sounds van de The Bluebettes. Deze vijf meiden zorgen voor een schitterende en swingende trip down memory lane met muziek uit de 'swinging' jaren zestig. Aanvang 20.15 uur in theater De Tamboer in Hoogeveen.Op zondag kun je in de Adventskerk in Assen genieten van het ensemble DeJongDeJong die verschillende muziekstijlen ten gehore zullen brengen. Zo kun je Amazing Grace, de hymne Nearer my God en het ontroerende Tebe Poem (Tot U zingen wij) van de Russische componist Sergei Rachmaninov horen. Aanvang 16.00 uur.De bekende pianovirtuoos Jan Vayne geeft op zondag een bijzonder concert in het sfeervolle Koloniekerkje in Wilhelminaoord. De muziek zal zowel bestaan uit improvisatie met inbreng van het publiek, als meditatieve muziek. Ook het pas gerestaureerde orgel zal zeker aan bod komen op deze middag. Aanvang: 15.00 uur.Heeft u snoeihout voor paasvuren? Daar zijn paasvuurbouwers natuurlijk hartstikke blij mee. Als u dit weekend in de tuin aan de slag gaat en niet weet waar u uw hout naartoe moet, kijk dan op onze speciale paasvurenpagina . Volgend weekend is het alweer zover!