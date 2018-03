Deel dit artikel:











'Deze feiten verwacht je in het dossier van een meestercrimineel, niet in die van een 20-jarige' Een 20-jarige man uit Meppel deed aan grootschalige oplichting, maar heeft nu straf van de rechter gekregen (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN - "Deze feiten verwacht je in het dossier van een meestercrimineel aan te treffen en niet in die van een 20-jarige."

De advocaat van een jonge Meppeler die vandaag terecht stond in de rechtbank in Assen vond het zelf ook opmerkelijk. Vorig jaar zomer troggelde de man bij drie particulieren en een bedrijf een viertal auto’s af en reed hij met een van die voertuigen door na een ongeval. De rechtbank veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een werkstraf van 240 uur voor oplichting en verduistering.



Brutaal

De meest brutale van zijn pogingen vond plaats in juni. Bij een autobedrijf in Meppel toonde hij interesse in een rode Mercedes van ruim 50.000 euro. Hij stelde voor dat hij de auto eerst een tijdje wenste te leasen alvorens hem te kopen. Hij zou de auto meenemen naar de leasemaatschappij en daar alles regelen en kreeg de auto op naam mee. De man had eerder een auto gekocht bij dit bedrijf, van argwaan was aanvankelijk geen sprake. Dat veranderde echter snel.



Eerst deelde de beoogde leasemaatschappij mee dat er geen constructie mogelijk was. Het bedrijf probeerde vervolgens in contact te komen met de Meppeler om alsnog de koop rond te krijgen. Dat lukte niet. Wel kreeg de dealer telefoontjes van drie collega-ondernemingen uit de regio. Een jongeman wenste de Mercedes in te ruilen voor een goedkopere auto. De bedrijven herkenden de auto en besloten de dealer te bellen om het verhaal te checken.



De Meppeler had in de tussentijd brokken gemaakt. Bij Meppel was hij doorgereden na een ongeval nadat hij geen voorrang had verleend aan een medeweggebruiker. De Mercedes raakte daarbij ernstig beschadigd.



Vlotte babbel

In een drietal andere zaken, die speelden tussen mei en oktober 2017 wist de jongeman met zijn vlotte babbel drie particulieren hun auto te ontfutselen. Hij ging bij alle drie op dezelfde wijze te werk. De betreffende auto’s werden aangeboden op Marktplaats. De jongeman belde vervolgens op met de vraag om te komen kijken en een proefrit te maken. Tijdens het verkoopgesprek beloofde hij het geld via internetbankieren over te maken. Tegelijkertijd kreeg hij alvast de sleutel en de papieren mee om de auto over te schrijven. De meesten ontvingen dan een digitale bevestiging van de verschrijving in hun mail, maar dit bleek in alle gevallen een vervalsing te zijn. Geen cent was achteraf overgemaakt.



'Voorgelogen'

De Meppeler wist bij al zijn slachtoffers snel het vertrouwen te winnen, merkte de officier van justitie op. "We hebben hier te maken met een meesteroplichter in de dop", was haar indruk. De rechter sprak van misselijke feiten. "De betrokken personen zijn op ernstige wijze voorgelogen en voelen zich achteraf dom. Ze gingen uit van het goede en kwamen zo op de koffie."



De Meppeler moet ook ruim 30.000 euro schadevergoeding betalen.