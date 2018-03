Drenthe Kiest: Hoogeveense partijen keren zich tegen VVD in lijsttrekkersdebat over azc

HOOGEVEEN - De Hoogeveense politieke partijen keerden zich tijdens het RTV Drenthe lijsttrekkersdebat in Drenthe Kiest als één man tegen het asielzoekersstandpunt van de VVD.

De VVD vindt het niet terecht dat in de online stemwijzer geen stelling is opgenomen over het azc en volgens fractievoorzitter Mark Strolenberg blijkt uit een enquête dat het thema leeft.Volgens lijsttrekker Strolenberg van de VVD zou uit een enquête blijken dat meerdere mensen zich onveilig voelen. "We zijn heel blij dat er tot nu toe geen incidenten zijn geweest, maar we vinden het in Hoogeveen geen goede plek voor een azc, zo midden in een woonwijk. Er zijn zo veel plekken in Nederland waar het veel beter kan."De andere partijen hebben totaal niet het idee dat er sprake is van overlast. Zo vindt CDA’er Erik Giethoorn dat de VVD ten onrechte onrust zaait en de onderbuikgevoelens van mensen aanwakkert. "Er hebben maar 135 inwoners op gereageerd en acht daarvan hebben gezegd dat het azc een probleem is. Dat is minder van 0,03 procent van de inwoners", zegt Giethoorn.Ook Gemeentebelangen Hoogeveen vindt dat de VVD moet stoppen met het geven van een verkeerd beeld. "Ik sprak een ondernemer van de lokale supermarkt en die geeft aan dat de beveiliging weg is en er nauwelijks tot geen diefstallen zijn. De tweehonderd mensen die overlast veroorzaakten zijn al weg, waarom zou je stemming kweken?", zegt Jan Steenbergen.VVD'er Strolenberg vindt dat Hoogeveen nooit aan zo’n experiment met overlastgevende asielzoekers in een woonwijk had moeten meewerken, maar de ChristenUnie vindt dat onzin. Lijsttrekker Gert Vos: "Het gaat om negen mensen en wij bieden hen een goede plek met extra begeleiding. Die mensen zijn in Syrië van de bergen afgejaagd, die gaan wij niet de weilanden in sturen."GroenLinks looft de Hoogeveense asielzoekers juist vanwege hun goede gedrag. "De bewoners van het asielzoekerscentrum doen heel erg veel vrijwilligerswerk. Het meeste zelfs van alle asielzoekerscentra in Nederland", zegt lijsttrekker Ben Buskes.Jutta van den Oord van de SP vraagt zich af of de VVD zich ook zorgen had gemaakt als haar achterban in een andere wijk had gewoond. "Ik heb mij uitermate geïrriteerd aan het persbericht, waarin een lijsttrekker spreekt van een aso-azc."Inge Oosting van de PvdA verwijt de VVD dat ze al van tevoren verkeerde sentimenten willen creëren. "Dat het azc op een verkeerde plek staat omdat het middenin een woonwijk staat, vind ik een hele enge uitspraak. Dat roept bij mij het gevoel op dat je die mensen ergens buiten de samenleving wil plaatsen", zegt Oosting.Brand van Rijn van de SGP tot slot vindt dat Hoogeveen een ruimhartig beleid en aanzien van asielzoekers moet voeren. "Als er verkeerde mensen tussen zitten dan moet je daar niet blind voor zijn, maar mensen die het nodig hebben moet je gewoon goed opvangen", aldus Van Rijn.Dagelijks is er om 17.15 uur bij RTV Drenthe het programma Drenthe Kiest te zien met een lijsttrekkersdebat. Vandaag was Hoogeveen aan de beurt. Maandag volgt Assen en Emmen sluit Drenthe Kiest op dinsdag af.Het lijsttrekkersdebat van Hoogeveen is hier terug te zien