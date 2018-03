Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Daley Sinkgraven hoeft niet te wanhopen Groeten uit Grolloo over Sinkgraven (foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje.

In de maand maart is er geen Warming-Up op tv, maar iedere week is er wel een column van Derksen. Deze keer gaat het over Daley Sinkgraven, de uit Meppel afkomstige voetballer van Ajax.



Sinkgraven was één van de grootste talenten toen hij van Heerenveen naar Ajax ging, maar hij heeft bij Ajax geen vaste plek weten af te dwingen. Volgens 'de snor' is Sinkgraven geen linksback, geen linker middenvelder, maar ook geen linksbuiten. En ook de nodige blessures lieten een prachtige carrière bij Ajax uitgaan als een nachtkaars.



Maar volgens Derksen hoeft Sinkgraven niet te wanhopen, want: "Voor alle clubs in Nederland is Sinkgraven een hartstikke goede speler en is hij een aanwinst. Maar bij Ajax past hij niet."