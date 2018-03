Deel dit artikel:











Klazienaveen krijgt nieuwe fietspaden Met twee fietspaden in Klazienaveen wordt de aftrap van Heel Emmen fietst gegeven (foto: Boudewijn Benting)

KLAZIENAVEEN - In Klazienaveen is vandaag begonnen met de aanleg van nieuwe fietspaden. De Pollux wordt beter per fiets bereikbaar en de Mr. Ovingstraat gaat vooruit in fietsveiligheid.





Fietspadennetwerk

De gemeente gaat de komende tijd investeren in het fietspadennetwerk, veilige fietsoversteken, verlichting en het verbreden van fietspaden. Ook houdt de gemeente rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals elektrische fietsen en bakfietsen.



