Deel dit artikel:











Opening tuincentrum Oranje 'Ik ben geen tweede Jan' Het tuincentrum van Jan Voortman is weer open (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe) Het was een flinke klus om alles weer functioneel te krijgen (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe

ORANJE- Het tuincentrum in Oranje is vanaf vandaag weer geopend. Na het overlijden van ondernemer Jan Voortman heeft oud-werknemer Martin Frieszo een deel van het tuincentrum in Oranje overgenomen. Het andere deel, het coöperatieve werkcentrum aan de achterkant van het complex, gaat later dit jaar open.

Geschreven door Josien Feitsma

Tot 2008 werkte Frieszo voor het bedrijf van Voortman. "Ik heb Jan natuurlijk persoonlijk erg goed gekend. Dan blijft het zeker in het begin heel apart om in zijn bedrijf te staan. Als je het dan voor jezelf gaat opbouwen, dan geeft dat toch wel een dubbel gevoel," vertelt Frisezo.



Eigen plekje

Frieszo heeft sinds zijn overname in december al het plan gehad om er zijn eigen plekje van te maken: "Ik ben geen tweede Jan, dat ga ik ook nooit worden, dus dan moet echt op mijn eigen manier."



Alleen de bar, vanwege de gezelligheid, en de permacultuurheuvels zijn gebleven. De rest heeft een metamorfose ondergaan. "Het tuincentrum is weer teruggegaan naar deze tijd. Het is nu 2018. Het moet gewoon netjes, modern en functioneel zijn."



Flinke klus

Dat bereiken was een flinke klus. "Er zijn heel veel mensen voor Jan bezig geweest om het netjes te houden, maar als het van juni tot aan december leegstaat, dan gaat het heel hard achteruit. Sommige dingen zijn bijna niet veranderd, maar bij sommige dingen hebben we heel hard moeten werken om ze weer functioneel te krijgen," legt Frieszo uit.



Opening

Dat nu de deuren van het tuincentrum openen, voelt voor hem als een opluchting. "Het is wel heerlijk dat het nu open is, dat we eindelijk aan de slag kunnen, dat we nu echt ons eigen ding kunnen doen in plaats van alleen slopen en opbouwen."



Ook Wethouder Bouwman is blij met het nieuwe gedeelte. "Het is niet alleen in Midden-Drenthe, maar voor heel Nederland een bijzondere historische plek."



Nooit af

Frieszo: "Ik denk dat het pas over zestig jaar af is. Het is echt een levenswerk zo groot. We gaan gewoon stukje bij beetje verder met bouwen."