Liveblog FC Emmen - Helmond Sport Volg FC Emmen - Helmond Sport live

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de 1e wedstrijd in de vierde en laatste periode. Tegenstander is Helmond Sport, de nummer 16 in de Jupiler League. FC Emmen staat 5e. Verschil tussen beide teams is 18 punten.





Stef Gronsveld (basisdebuut) en Tim Siekman starten vanavond in de basis, terwijl Gersom Klok (na 73 basisbeurten op rij) en Nick Bakker op de bank plaatsnemen.



Volg het duel



