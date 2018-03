Deel dit artikel:











Opnieuw brand bij voormalig Agrifirm-gebouw in Emmen Brand op de bovenste verdiepingen bij de Milling Company in Emmen (foto: Van Oost media) Brand op de bovenste verdiepingen bij de Milling Company in Emmen (foto: Van Oost media)

EMMEN - Bij de Milling Company is tegen de avond een klein brandje uitgebroken. De brandweer was ter plekke en had de zaak snel onder controle. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. Er was veel rookontwikkeling.





Het gebouw was eerder van Agrifirm en bestaat onder andere uit een loods en hoge toren. Het pand werd rond 1985 gebouwd en is twintig jaar lang door Agrifirm als mengvoederfabriek gebruikt. In december 2017 was er ook al een brand bij het bedrijf aan de Rondweg in Emmen. Toen stond een filterkast in brand.