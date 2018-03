Drenthe krijgt een eigen asbestcoöperatie

ASSEN - In navolging tot Overijssel krijgt Drenthe binnenkort een eigen asbestcoöperatie. De Coöperatie Asbestschakel koppelt overheden en ondernemers aan elkaar om daken met asbest te saneren.

In 2024 wordt het verboden om een asbestdak te hebben en voor die tijd moet zes miljoen vierkante meter Drents dak gesaneerd worden.Dat is een grote en complexe klus waar veel ondernemers vaak geen tijd voor hebben. Initiatiefnemer van de Asbestschakel Jeroen Klinkhamer kan daarover meepraten."Zelf heb ik het hele proces moeten doorlopen. Ik dacht het zelf te kunnen doen, maar dan kom je in een hele grote draaimolen waarin je moet inventariseren, offertes opvragen, saneren en een nieuw dak terugbrengen."Na Overijssel wil Klinkhamer er nu ook in Drenthe voor zorgen dat ondernemers niet in dezelfde molen terecht komen. "Er is bij de Asbestschakel één aanspreekpunt. Er komt iemand bij de ondernemer aan de keukentafel die je voorziet van alle informatie die je moet hebben als je je dak wil saneren of een nieuw dak wil."Hebben ondernemers een keuze gemaakt, dan heeft de coöperatie naar eigen zeggen al een proces klaarliggen, waarbij een ondernemer van begin tot eind ontzorgd wordt. "Ondernemers kunnen dan gewoon bezig met hun eigen bedrijsvoering", zegt Klinkhamer.Vandaag was Klinkhamer op het provinciehuis in Assen om te overleggen over zijn project. "We zijn nu bezig met een groslijst van ondernemers, maar ondernemers mogen zich ook zelf aanmelden op onze website. Het idee is dat wij na de bouwvakvakantie een Drentse coöperatie hebben staan."