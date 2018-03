Drents spoornetwerk profiteert van miljoeneninjectie

UTRECHT/ASSEN - Spoorinfrastructuurbeheerder ProRail gaat 170 miljoen euro investeren in het spoornetwerk rondom Zwolle, maar ook in het noorden van Nederland. Vandaag werd de handtekening onder het contract gezet.

"De verbindingen naar het noorden moeten beter worden. Het spoor tussen Zwolle en de splitsing bij Herfte is nu een knelpunt. Door hier extra sporen aan te leggen, hoeven treinen van en naar Emmen of Meppel straks niet meer op elkaar te wachten", aldus ProRail.ProRail benadrukt dat het hier om een flinke ingreep gaat. Om de grootte van de uitbreidingsoperatie tastbaar te maken, is het te vergelijken met de uitbreiding van de A28 Meppel-Zwolle toen die van twee naar drie banen gingen.Het spoortraject tussen het station van Zwolle en Herfte wordt de komende jaren aangepakt. De sporen bij Herfte worden verdubbeld om het toenemende treinverkeer rond Zwolle aan te blijven kunnen. Met de verdubbeling van het spoor wordt de reistijd tussen Zwolle en Leeuwarden en Groningen verkort. Reizigers krijgen twee keer per uur een aansluiting op regionale treinen in Leeuwarden en Groningen.Bij het uitbreiden van de spoorsplitsing bij Herfte komt een 'dive-under', waardoor treinen elkaar boven- en onderlangs kunnen kruisen. Hierdoor hebben de treinen naar Meppel en Emmen ieder een eigen spoor. Op het traject worden nieuwe viaducten gebouwd.Medio 2018 wordt er begonnen met de uitbreiding van het spoor. In 2021 moet het allemaal klaar zijn. Over eventuele overlast voor reizigers heeft ProRail het niet gehad.