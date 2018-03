Deel dit artikel:











Boekenweek 2018: het favoriete boek van boswachter Kees van Son Kees van Son bewaart warme herinneren aan een Verkade-album (foto: Marike Goosens/RTV Drenthe)

De Boekenweek 2018 staat dit jaar in het teken van natuur. Daarom vertelt elke dag iemand uit de Drentse natuur over zijn favoriete boek. Vandaag het boek van boswachter Kees van Son.

Boswachter Kees van Son redde als kind een stapel oude Verkade-albums van het oud papier. En dat is de reden dat hij werd besmet met het natuurvirus.



Geen boekenwurm

"Eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n boekenwurm, behalve in vakanties. Dan kan ik me helemaal onderdompelen in een goed boek. Eén van mijn favoriete onderwerpen is geschiedenis. Een paar boeken zijn me goed bijgebleven: Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman of De oude man en de zee van Ernest Hemingway. “Ouwe meuk!” zegt collega Lizette Wolf dan. Klopt! Dat is zo, maarrr… ze zitten in mijn geheugen gegrift.



Toch vertelt de boswachter nu over een ander boek. Een boek waar hij warme herinneringen aan heeft. Het favoriete natuurboek van Kees van Son is namelijk: Vogelzang van Dr. Jac. P. Thijsse. Het boek is een herinnering aan zijn opa, die overleed toen Van Son twee jaar oud was.



Kruidenier en natuurmens

"Mijn opa was naast kruidenier een écht natuurmens. Hij was vaak in het veld, bos of duin te vinden om te vissen, te jagen of om kievitseieren te zoeken, die hij dan weer verkocht in zijn winkel"



"Een aantal jaar na de dood van mijn opa, verhuisde mijn oma naar een kleiner huis. Ik ging regelmatig bij haar langs voor een glaasje limonade. Op een middag uit school zag ik dat ze het oud papier bij de weg had gezet. Daar stond ook een stapel boeken bij met een touwtje erom."



Uren bladeren

"Het waren allemaal Verkade-albums! Met prachtige titels: Dierenleven in Artis, Blonde Duinen, Bosch en Heide, De Bloemen en haar vrienden en nog meer. Dat vond ik zonde, nam ze mee naar binnen en vroeg waarom oma ze weg deed.



"Haar antwoord weet ik niet meer, maar ná de limonade nam ik de stapel mee naar huis. Ik weet dat ik uren door de boeken heb gebladerd en genoot van de prachtig geschilderde plaatjes van Jan Voerman, Jac. J. Koeman en Wenkebach."



'Van opa's hobby mijn beroep gemaakt'

En bij dat stapeltje zat één boek dat er voor de boswachter in de op uitsprong. "Eén van de Verkadealbums, met de titel Vogelzang, heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen dat ik van mijn opa’s hobby mijn beroep gemaakt heb. Dit boek is honderd jaar na de geboorte van Jac. P. Thijsse uitgebracht en is het enige boek in de reeks Verkade-albums met foto’s, in plaats van ingeplakte plaatjes.



"Alle vogels hieruit kende ik uit mijn hoofd. Niet dat dit heel moeilijk was, want de meest gangbare Nederlandse vogels staan erin. Op de lagere school was ik geen uitblinker; vaak zat ik wat te dromen en zag volgens de meester altijd “alle vogeltjes buiten vliegen”. Totdat we een diaserie te zien kregen over vogels in Nederland: ik wist ze allemaal te benoemen!”