Deel dit artikel:











Drenthe wil Europese Community of Sport worden Drenthe wil in 2019 een Europese Community of Sport worden (foto: Ewout Broeksma)

ASSEN - De provincie Drenthe stelt zich samen met alle gemeenten kandidaat voor de verkiezing van European Community of Sport. In 2019 hoopt Drenthe zich te laten uitroepen tot Europese sportregio.

Ieder jaar worden er door ACES Europe, de sport-uitvoeringsorganisatie van de Europese Unie, een sporthoofdstad, sportsteden en sportregio's gekozen. Drenthe zou bij uitverkiezing de eerste Nederlandse sportregio ooit worden.



Alle gemeenten succesvol

Drenthe werd begin dit jaar voorgedragen door de Nederlandse tak van ACES. Onze provincie is uitgekozen, omdat Drenthe opvalt op het gebied van samenwerking op het gebied van gezonde leefstijl, sport en bewegen. Daardoor heeft iedere gemeente volgens ACES een succesvol programma.



ACES roemt Drenthe daarnaast om de organisatie van sportevenementen als het WK Paracycling in Emmen (2019), de Young Riders Cup, de TT en alle wielerrondes. Alle evenementen worden gebundeld en als één programma gepresenteerd aan de Europese ACES.



Uitslag in november

Op dit moment is Arnhem een van de sportsteden van Europa en Den Haag wordt in 2022 zelfs World Capitol (wereldhoofdstad) van de sport. In november hoort Drenthe van het Europese Parlement of onze provincie zich in 2019 Europese Community of Sport mag noemen.