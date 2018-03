Deel dit artikel:











Valse start FC Emmen in laatste periode: 0-0 Emmhel

VOETBAL - Alexander Bannink wilde al juichen, maar zag tot afgrijzen van zichzelf en de 2850 toeschouwers in het stadion van FC Emmen zijn poging voor een leeg doel in het zijnet verdwijnen. Het had de 1-0 moeten zijn. maar het bleek een jammerlijke misser. Daardoor startte FC Emmen de vierde en laatste periode met een 0-0 gelijkspel

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De wedstrijd op de (k)Oude Meerdijk was een kopie van het duel dat vorige week vrijdag in Emmen werd gespeeld tegen Jong AZ: de thuisclub in balbezit en de bus geparkeerd door de gasten.



FC Emmen creëerde ondanks het vele balbezit weinig kansen. Anco Jansen was er voor rust wel twee keer dichtbij. Zijn eerste poging, uit een corner, werd door Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel gekeerd. De tweede kans was groter. Na een fraaie solo probeerde de aanvallende middenvelder een wippertje, maar weer pareerde de keeper.



Kort na rust kreeg ook Helmond Sport een kans. Met wat geluk viel de bal voor de voeten van Jordy Thomassen, maar hij scoorde niet. Kort daarna had het 1-0 moeten worden, maar Bannink kreeg de bal voor een leeg doel niet tussen de palen.



Later meer...