Laatste verloskundig actieve huisarts Drenthe stopt De laatste verloskundig actieve huisarts stopt ermee (foto: Pixabay.com)

ZUIDWOLDE - De laatste verloskundig actieve huisarts van Drenthe stopt ermee. Huisarts Greet Anholts uit Zuidwolde zal geen thuisbevallingen meer uitvoeren.

Ze stopt niet met haar praktijk, maar het verloskundigengedeelte laat ze voortaan over aan verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen.



Nascholing

Iedere vijf jaar moeten huisartsen zich weer opnieuw laten registreren als verloskundige als ze bevallingen willen blijven begeleiden. "Het was weer tijd voor een nieuwe registratie en toen dacht ik: wat ga ik doen? Dan moet je voldoen aan voorwaarden zoals nascholing en overleg met andere verloskundigen", vertelt Anholts.



Anholts besloot dat het genoeg was en zette en punt achter bevallingen begeleiden. Missen gaat ze het wel om verloskundige te zijn. Anholts: "Het mooie van het huisartsenvak is dat je met mensen een verhaal maakt. En als je al kunt beginnen met het begin, is dat helemaal prachtig."