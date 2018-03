Deel dit artikel:











Alle uitslagen en standen in de Jupiler League

VOETBAL - Jong Ajax is weer koploper in de Jupiler League. In speelronde 30 wonnen de Amsterdammers met 4-2 in Doetinchem van De Graafschap. NEC verspeelde punten bij Cambuur (1-1) en zakte naar plek 2. Fortuna Sittard profiteerde. De nummer 3 op de ranglijst versloeg FC Oss in Brabant met 2-1.





Ondanks het gelijkspel tegen Helmond Sport deed Emmen goede zaken wat betreft de positie in de eindrangschikking. Voor vrijstelling in de eerste ronde van de play-offs moet Emmen bij de bovenste vijf ploegen eindigen (minus eventuele 'Jong' teams). Op dit moment is dat het geval en is het gat naar de eerste concurrent, FC Oss, al zeven punten.



Hieronder alle uitslagen van vanavond:

Go Ahead Eagles - Telstar 1-1

RKC Waalwijk - MVV Maastricht 1-1

FC Emmen - Helmond Sport 0-0

FC Den Bosch - FC Dordrecht 4-1

SC Cambuur - NEC 1-1

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 5-2

De Graafschap - Jong Ajax 2-4

FC Oss - Fortuna Sittard 1-2

Jong PSV - FC Volendam 2-1

Jong AZ - Almere City FC 4-1



De stand in de Jupiler League:

1. Jong Ajax 30-61

2. NEC 30-60

3. Fortuna 30-56

4. Telstar 30-52

5. FC Emmen 30-50

6. Jong PSV 30-48

7. Graafschap 30-45

8. FC Dordrecht 30-43

9. FC Den Bosch 30-41

10. MVV Maastr. 30-40

11. FC Oss 30-40

12. SC Cambuur 30-39



