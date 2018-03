Opmerkelijke transfer Achilles 1894-speler Wouter van der Molen

VOETBAL - Achilles 1894-speler Wouter van der Molen maakt een opvallende transfer. De centrale middenvelder van de zondaghoofdklasser verkast namelijk naar de zaterdagtak van de club uit Assen, uitkomend in de zaterdag 4e klasse.

Stef Beute van Achilles 1894 naar MSC

De 25-jarige Van der Molen is bezig aan zijn achtste seizoen in de hoofdmacht van de zondagafdeling, maar onder trainer Paul Weerman is de oud-captain niet altijd zeker van een basisplaats.In 2015 verkaste de Assenaar bijna naar Cambuur dat hem graag aan het beloftenteam had toegevoegd, maar verkoos hij toch een langer verblijf bij Achilles 1894.Met Achilles 1894 werd Van der Molen twee keer kampioen in de 1e klasse en degradeerde hij eenmaal uit de hoofdklasse.