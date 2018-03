Deel dit artikel:











Stef Beute van Achilles 1894 naar MSC

VOETBAL - Verdediger Stef Beute verruilt na dit seizoen Achilles 1894 voor MSC. De overstap van de zondaghoofdklasser uit Assen naar die uit Meppel is het gevolg van zijn maatschappelijke ambities.

De 26-jarige Beute gaat vanaf de zomer in Zwolle wonen, nadat hij is teruggekeerd van een reis naar Curaçao, Suriname en Colombia. Vanuit Zwolle denkt Beute een betere kans te maken op een baan in zijn vakgebied, Bewegingswetenschappen.



Beute was, voor zijn reis, bezig aan zijn achtste seizoen in dienst van de club uit Assen.