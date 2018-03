Deel dit artikel:











Dames E&O moeten op zoek naar nieuwe trainer Frank van der Zanden en Vincent Mooi (foto's website E&O)

HANDBAL - E&O moet voor het komende seizoen op zoek naar een nieuwe trainer voor het damesteam. Het trainersduo Frank van der Zanden en Vincent Mooi zwaaien na anderhalf jaar af.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De eredivisionist wil het komende seizoen de trainingsintensiteit (zowel bij de zaal- als de krachttrainingen) bij de damesselectie omhoog schroeven. Vooral de tijdsinvestering is voor beide Van der Zanden en Mooi niet te combineren met hun baan en thuissituatie.



Zowel van der Zanden als Mooi zullen, als rasechte E&O’ers, wel behouden blijven voor de club en zullen onder andere betrokken blijven in het technisch hart om vorm te geven aan het technisch beleid voor de toekomst.



Van der Zanden en Mooi waren, begin december 2016, opvolgers van de tussentijds vertrokken Mike van Rooden en maakten de overstap van dames 2 naar de eerste selectie. Afspraak was tot het einde van het vorig seizoen, maar daar kwam dus nog een jaar bij.



Vorig seizoen zorgde het duo ervoor dat het jonge damesteam handhaving in de eredivisie bewerkstelligde. Dit seizoen is dat weer het doel, maar lijkt dat een loodzware taak. In de reguliere competitie behaalde E&O geen enkel punt, waardoor de ploeg uit Emmen uitkomt in de degradatiepoule. Met VZV (dat start met 4 bonuspunten), Foreholte (3 punten), SEW (2 punten) strijden de Drentse dames (1 bonuspunt) voor drie eredvisieplekken. De nummer 4 in de degradatiepoule degradeert. Vanavond start E&O met een thuisduel tegen VZV.