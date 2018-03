Bannink niet voor camera na misser: Hij baalt als een stekker

VOETBAL - Alexander Bannink had het moeten doen voor FC Emmen gisteravond in het thuisduel tegen Helmond Sport, maar de aanvallende middenvelder van de Drentse club vergat de bal in het lege doel te schuiven. Vooral door die misser speelde de Drentse club voor de veertiende keer gelijk. Het bleef 0-0. Bannink weigerde na afloop om voor de camera te verschijnen.

Valse start FC Emmen in laatste periode

"Hij baalt enorm van zijn gemiste kans en wilde er verder niets aan toevoegen", aldus teammanager Harm Hensens, die de mediastilte van de middenvelder wel kon begrijpen. "Wat moet hij zeggen? Dat hij teleurgesteld is, is volstrekt logisch."De vraag wat er nu exact misging toen Bannink mocht aanleggen na miscommunicatie bij Helmond Sport moest Dick Lukkien beantwoorden. "Ik denk dat hij die bal met zijn linkerbeen moet schieten. Hij deed het met zijn rechter en dan heb je de kans dat je te vroeg je lichaam draait en dat gebeurden volgens mij."De oefenmeester had de goal al geteld. "Ja, zo eerlijk moet ik wel zijn. En ja, dan hadden we dit duel ook zeker gewonnen."Toch is Lukkien van mening dat Emmen zichzelf beter moet presenteren tegen ploegen die, zoals dat zo mooi heet, de bus parkeren voor hun eigen goal. "We moeten dan meer brengen dan we tegen Jong AZ deden vorige week en ook nu weer doen. Meer passeeracties maken, vaker de spits inspelen, dan doorbewegen en misschien soms ook wel wat opportunistischer zijn door de lange bal te spelen, om daarna bij te sluiten."