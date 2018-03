'Extreem koud weer' zorgt mogelijk voor kouderecord in Drenthe

ASSEN - Koning Winter laat zijn gezicht nog even zien. En hoe. Voor deze tijd van het jaar is de temperatuur uitzonderlijk laag.

De wanten en winterjas kunnen dus weer even uit de kast, want het kwik daalt overdag misschien onder het nulpunt. "We mogen het weer van vandaag daarom gerust extreem koud noemen", zegt John Havinga van Noorderweer . Een record zal het weer vandaag waarschijnlijk niet opleveren."De verwachting is dat de minimumtemperatuur rond de -3.5 graden zit en de hoogste temperatuur rond het vriespunt schommelt." In 1909 en 1906 was dit respectievelijk -7.5 en -2.1 graden.De komende nacht is er wel kans op een record. Dan moet het iets kouder worden dan -6.2 graden. Verwacht wordt dat het ongeveer -6.0 wordt. Het zal er dus om spannen. Ook de nacht van zondag op maandag is het mogelijk dat er de laagste temperatuur ooit wordt gemeten. "De verwachting is dat het -7.0 graden wordt. Mocht het kwik daar onder komen, dan is dat de laagste temperatuur ooit gemeten van die dag."De records van de laagste temperaturen in Drenthe op een rijtje. "Hierbij wordt Eelde als meetpunt genomen, aangezien die plaats de langste waargenomen temperatuurreeks heeft, namelijk sinds 1906", zo legt John Havinga uit.Laagste min. temperatuur: -7,5 (1909) [-3,5 geworden afgelopen nacht]Laagste max. temperatuur: -2,1 (1969) [ 0 ]Laagste min. temperatuur: -6,2 (1964) [-6 ]Laagste max. temperatuur: -0,7 (1969) [1 of 2 ]Laagste min. temperatuur: -7,1 (1924) [-7 ]Laagste max. temperatuur: -2,1 (1915) [5 ]Laagste min. temperatuur: -6,6 (1915) [-1 ]Laagste max. temperatuur: 0,9 (1969) [5 ]