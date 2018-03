Deel dit artikel:











Duitse en Drentse politie houden samen broers aan voor drugssmokkel De Duitse en Drentse politie werkten samen bij de aanhouding van de broers (foto: Pixabay)

ZWARTEMEER - Twee broers probeerden gisteravond met hennep in hun auto te ontkomen aan de politie, maar dat is hen door een samenwerking tussen de politie in Duitsland en Drenthe niet gelukt.





De mannen keerden terug naar Drenthe en gooiden onderweg ongeveer een kilo aan hennep uit de auto. De Duitse politie schakelde de Nederlandse collega's in en die wisten de mannen aan de andere kant van de grens bij Zwartemeer klem te rijden.



De broers zijn aangehouden en zitten nog vast.

