D66 voelt zich gepasseerd door GS in besluit over outlet centrum bij TT Circuit

ASSEN - Het laatste woord is nog niet gesproken over hoe het besluit over het Factory Outlet Center (FOC) bij het TT Circuit in Assen tot stand is gekomen. Dat zeggen Marianne van der Tol van D66 en wethouder Ruud Wiersema van de gemeente Assen in het radioprogramma Cassata van Radio Drenthe.

Gedeputeerde Staten besloten dinsdag dat er geen outlet centrum bij het TT Circuit komt.Van der Tol en Wiersema zijn verbolgen over hoe Gedeputeerde Staten (GS) eigenhandig een streep hebben gezet door het plan. "Wij gaan hier niet zomaar mee akkoord", zegt Van der Tol. "Maandagavond gaan we dit samen met de PVV in het presidium op de agenda zetten."Van der Tol is van mening dat de Provinciale Staten (PS) had moeten worden betrokken bij het besluit over het outlet center. "Een volksvertegenwoordiging moet hier ook iets van vinden, en dat is PS. En het zou best kunnen dat er vervolgens hetzelfde resultaat uitkomt, maar dan is dit plan in ieder geval in openheid met elkaar besproken."Wethouder Ruud Wiersema sluit zich hierbij aan. "Het is ongelooflijk dat maanden hard werken door een pennenstreek van GS teniet kan worden gedaan. Ik denk dan ook dat dit maandag een stevig onderwerp van gesprek zal zijn. Er gaat dan nog best wel wat gebeuren denk ik."De gang van zaken heeft hem enorm verbaasd. "Het is te gek voor woorden. Dit is een concreet initiatief, met een investering van zo'n 150 miljoen euro en dat tussen de 700 en 900 arbeidsplaatsen kan opleveren. Dat je daar dan niet heel serieus naar wilt kijken en niet over wilt debatteren, ongelofelijk. Dit boek is nog niet gesloten."