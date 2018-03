Deel dit artikel:











Triest einde schaatscarrière Linda de Vries Triest einde schaatscarriere Linda de Vries (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

SCHAATSEN - De schaatscarrière van Linda de Vries zou zaterdagmiddag eindigen met een 3.000 meter tijdens de wereldbekerfinale in Minsk. Maar zover kwam het niet.

Bij een proefstart kwam de de 30-jarige schaatsster van Plantina met de punt van de schaats in haar achillespees terecht. Bij deze actie scheurde De Vries haar achillespees volledig af. Ze vliegt zo snel mogelijk naar Nederland en wordt morgen aan haar achillespees geopereerd.



"Het is ontzettend zuur voor haar", reageert Dennis van der Gun, de coach van De Vries, in gesprek met de NOS. "Ze is eigenlijk nooit geblesseerd en dan gaat het nota bene nu mis. Ze zal een behoorlijk revalidatietraject moeten afwerken."