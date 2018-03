Filmmaker uit Assen werkt aan lespakket tegen pesten

ASSEN - De anti-pestfilm De Confrontatie II van Brian op de Dijk krijgt een vervolg. De Assenaar is bezig met een educatief project om pesten op scholen bespreekbaar te maken.

Het gaat om een serie korte films als onderdeel van een lespakket, zo maakte Op de Dijk bekend in het Radio Drenthe-programma Cassata.Vandaag is de laatste vertoning van zijn huidige film De Confrontatie II. Ook die film gaat over pesten en ging in september in première in Utrecht . Brian op de Dijk heeft de film op veertig scholen door het hele land vertoond De film is voor hem een statement tegen pesten, want de filmmaker is zelf in het verleden ook erg gepest. "Ik heb gemerkt dat er op veel scholen herkenning was, er is meer openheid gekomen, mensen durven met hun verhalen naar buiten te komen. En het heeft ook bij pesters de ogen geopend", zegt hij.Vandaag is de film voor het laatst te zien in De Nieuwe Kolk in Assen en met het vertonen van de film in zijn thuisstad is de cirkel rond voor Op de Dijk. "De Confrontatie II komt uit op dvd en ik ga de titelsong nog uitbrengen en daarna kan ik me helemaal storten op mijn nieuwe project."Veel kan de filmmaker nog niet loslaten over dit project. "Ik ben het nog aan het schrijven. Het gaat om meerdere verhalen. Het is de bedoeling dat het educatieve project vanaf september op scholen gaat draaien.