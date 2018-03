Nuis sluit seizoen in Minsk af in stijl: 'En nu eindelijk vakantie'

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft de 1.000 meter bij de wereldbekerfinale in Minsk op zijn naam geschreven. Dankzij de winst heeft hij op deze afstand ook de eindzege in het klassement binnen.

Nuis was in een rechtstreeks duel te snel voor zijn Noorse rivaal Havard Lorentzen. De olympisch kampioen op de 1.000 én de 1.500 meter klokte een tijd van 1.09,23. Kai Verbij reed de tweede tijd (1.09,40), Lorentzen werd derde (1.09,45).Nuis krijgt een geldbedrag van ruim 12.000 euro voor zijn eindzege in het WB-klassement op de 1.000 meter. Het is het derde jaar op rij dat hij op deze afstand de wereldbeker wint.