Deel dit artikel:











Eexterveen viert feest: 'We zijn trots op ons nieuwe dorpscentrum' Inwoners van Eexterveen feliciteren elkaar met het nieuwe dorpscentrum (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EEXTERVEEN - 3.000 werkuren stopten inwoners van Eexterveen in hun nieuwe dorpscentrum. Na zeven maandag bouwen, zagen, schuren en schilderen was er vanmiddag tijdens de opening een feestje.

Geschreven door Steven Stegen

Bijna het hele dorp was uitgelopen om het resultaat te zien. Het gemeentebestuur van Aa en Hunze was ook goed vertegenwoordigd. "Ik ben bijzonder trots op wat de bewoners hier zelf hebben gedaan. Gasselternijveen en Eexterveen, dat zijn de dorpen in onze gemeente waar het gebeurt", prijsde wethouder Henk Heijerman de inwoners.



Een bende

Het pand aan de Dorpsstraat werd vorig jaar augustus eigendom van de stichting Dorpscentrum. "Het was toen een aardige bende, maar we zijn voortvarend aan de slag gegaan", vertelt Jan Roelof Vos van de stichting. Met geld van diverse instanties, maar ook door het uitgeven van obligaties, werd er voldoende budget binnengehaald.



In het gebouw is een grote zaal en er is een eetcafé, dat gerund wordt door Martijn en Wietske Klok. Zij gaan ook boven in het pand wonen. "De deur moet zo veel mogelijk open", benadrukt Vos.



Huiskamer

In een ander deel van het complex is een huiskamer gemaakt. Daar moet het in Eexterveen sterk aanwezige naoberschap een extra impuls krijgen. "Iedereen kan er binnen lopen. Voor een praatje, maar ook als je ergens hulp bij nodig hebt. Het moet de plek worden waar mensen elkaar ontmoeten en helpen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit dorpscentrum een succes wordt. We zijn enorm trots", aldus Rolina Esschendal van de stichting.