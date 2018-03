Deel dit artikel:











Asser raadsleden op de knieën voor regenboogzebrapad Raadsleden kleurden het zebrapad in met stoepkrijt (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Vrolijke kleuren op het zebrapad bij het Koopmansplein in Assen. Raadsleden uit Assen gingen daar vandaag aan de slag met stoepkrijt. Niet om campagne te voeren, maar om te laten zien dat Assen een regenbooggemeente is.

Geschreven door Marjolein Knol

Er komt komend voorjaar een definitief zebrapad in regenboogkleuren bij De Nieuwe Kolk in Assen. Daarmee wil de stad aandacht vragen voor de sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele mensen (LHBTI’ers).



[article:110778:GroenLinks breekt lans voor homo's en lesbiennes: Drenthe als regenboogprovincie]

"Het is noodzakelijk dat er aandacht komt voor LHBTI'ers", vindt GroenLinks Statenlid Henk Nijmeijer. Dankzij Nijmeijer werd Drenthe de eerste regenboogprovincie van Nederland. "Nog steeds hoor je meldingen van molestaties. En onlangs was er nog een heel mooie advertentie die ophef veroorzaakte in Nederland. Ik ben blij dat de raadsleden in deze campagnetijd samenwerken om hier aandacht voor te vragen."



In veel plaatsen over de hele wereld zijn al regenboogzebrapaden aangebracht. Drenthe is de eerste regenboogprovincie van Nederland.