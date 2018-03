Deel dit artikel:











ACV blijft ook bij VVOG met lege handen achter ACV-trainer Fred de Boer (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV blijft in serieuze degradatiezorgen verkeren in de derde divisie. De club uit Assen verloor ook op bezoek bij VVOG. In Harderwijk werd het 2-1.

Pernelly Biya zette de thuisclub enkele minuten voor de pauze op voorsprong. ACV zag de schade na een uur spelen verder toenemen toen Thomas Vossebelt voor de 2-0 zorgde. Gijs Jasper hielp de Drentse gasten tien minuten voor tijd nog wel aan de aansluitingstreffer, maar de 2-2 zat er niet meer in.



Voorlaatste plaats

Door de nederlaag blijft ACV op de voorlaatste plaats steken. De ploeg van trainer Fred de Boer heeft een achterstand van drie punten op nummer zestien Spijkenisse. ACV speelde echter twee wedstrijden minder.