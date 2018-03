Inwoners Ruinen boos over sluiten oversteek N375: Auto's kunnen toch niet vliegen?

RUINEN - Bewoners uit Ruinen zijn het niet eens met de voorgenomen plannen om de oversteek over de N375 te sluiten. Daarom voeren zij vandaag actie.

De provincie Drenthe is bezig de provinciale weg tussen Meppel en Pesse veiliger te maken. Er zijn al landbouwsluizen gebouwd en er is een rotonde aangelegd om de oversteekplaatsen veiliger te maken. Vijf oversteken moeten nog worden aangepakt, waaronder de Gijsselterweg bij Ruinen.Het plan is nu dat deze oversteek gesloten wordt, maar daar zijn veel dorpsbewoners het niet mee eens. Volgens hen is het helemaal niet nodig de oversteek te sluiten. In al die jaren dat de weg er ligt gebeurden er volgens hen maar drie ongelukken.Ze hebben daarom niet veel vertrouwen in de werkgroep die door de provincie is ingesteld en een advies moet geven. En dus stonden vandaag zo'n vijftien man op straat met een enquête."Wij willen van dorpsbewoners weten wat zij vinden over wat er met de oversteekplek moet gebeuren," zegt Hennie Kuijer van actiegroep Gijsselte. "Het is gewoon een waanzinnig plan dat nu op tafel ligt. Als er nou een goed alternatief plan was, hadden we hier niet gestaan. Want wat gebeurt er straks met de 1.300 auto's die hier dagelijks langsrijden? Die kunnen niet door de lucht vliegen."In de enquête worden inwoners gevraagd wat ze liever willen: een rotonde, viaduct, tunnel of zo laten zoals het is. Meer dan duizend mensen hebben het formulier ingevuld. Een meerderheid zegt graag een rotonde te willen op de oversteekplek.De uitkomst van de enquête wordt aangeboden aan gemeente De Wolden en de provincie Drenthe.